Спутница Федуна объяснила уход из совета директоров «Спартака»

Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила уход из совета директоров клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что не получала ответы на поставленные вопросы. «По образованию я аудитор. Терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается», — добавила Салихова.

Спутница Федуна также отметила, что выступает против кандидатуры португальца Руя Витории, которого планируется назначить главным тренером красно-белых. По ее мнению, специалист слишком долго не работал в европейском футболе.

Салихова не пробыла в составе совета директоров «Спартака» и месяца. Спутница владельца клуба заняла должность 3 мая, а о ее уходе стало известно в пятницу, 21 мая.

В СМИ сообщалось, что Салихова участвовала в руководстве клубом и до попадания в совет директоров.