«Спартак» проиграл «Рубину» в РПЛ

Московский «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» в матче первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 49-й минуте забил защитник «Рубина» Илья Самошников. Это первое поражение нового главного тренера спартаковцев Руя Витории в официальных матчах.

В другом матче первого тура РПЛ московский «Локомотив» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом». На гол Сергея Ткачева на 22-й минуте железнодорожники ответили мячами Рифата Жемалетдинова (80-я, 86-я минута) и Федора Смолова (89-я).

Ранее 24 июля петербургский «Зенит» в гостях обыграл «Химки» со счетом 3:1. У сине-бело-голубых отличились Сердар Азмун, Александр Ерохин и Алексей Сутормин.

Руй Витория был назначен главным тренером «Спартака» в мае этого года. Соглашение с португальцем рассчитано на два года. До этого он работал в португальской «Бенфике» и «Витории Гамарайнш», а также «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.

