«Зенит» обыграл «Химки» в матче первого тура РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Химки» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в подмосковных Химках в субботу, 24 июля, и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Первый гол в матче забили химчане, отличился Илья Кухарчук (28-я минута). На 33-й минуте Сердар Азмун восстановил равенство, еще два мяча в составе «Зенита» на счету Александра Ерохина (72-я минута) и Алексея Сутормина (76-я), который реализовал пенальти.

Новый сезон РПЛ стартовал 23 июля. В первом матче встречались «Ростов» и «Динамо», ростовчане уступили на своем поле — 0:2. Встреча стала первой для наставника «Ростова» Валерия Карпина в новой должности, он назначен главным тренером сборной России.

17 июля «Зенит» завоевал Суперкубок России. Команда Сергея Семака обыграла московский «Локомотив» со счетом 3:0.