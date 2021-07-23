«Ростов» проиграл первый матч после назначения Карпина в сборную России

«Ростов» проиграл первый матч после назначения главного тренера команды Валерия Карпина в сборную России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча первого тура чемпионата России против московского «Динамо» завершилась победой бело-голубых со счетом 2:0. Голами отметились полузащитник Арсен Захарян и нападающий Константин Тюкавин.

О назначении Карпина стало известно ранее 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».

Карпин назвал работу новым ответственным этапом в его тренерской карьере. Он добавил, что постарается сделать все, чтобы команда вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре.