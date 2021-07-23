Российский тренер Валерий Карпин прокомментировал назначение в сборную России по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

«Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы», — заявил тренер. Он назвал работу новым ответственным этапом в его тренерской карьере и добавил, что постарается сделать все, чтобы команда вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

О назначении Карпина стало известно ранее 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», наставником которого он также является.

На фоне неудачи на чемпионате Европы-2020 пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов. Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.