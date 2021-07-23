Россияне предложили распустить футбольную сборную или отдать ее Путину

Россияне предложили распустить футбольную сборную или отдать ее в управление президенту Владимиру Путину. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, доступном на сайте РБК.

Участники опроса посчитали, что назначение нового главного тренера сборной России ничего не изменит в ее результатах. 14 процентов россиян заявили, что властям следует перестать заниматься футболом на международном уровне. По два процента опрошенных предложили вернуть Станислава Черчесова на пост наставника команды или поручить ее руководство Путину.

Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы-2020. После этого Черчесов был уволен с поста главного тренера команды.

20 июля «Чемпионат.com» сообщил, что Российский футбольный союз оставил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России. Среди них Валерий Карпин, работающий в «Ростове», а также тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунтц и бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев.