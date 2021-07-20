Российский футбольный союз (РФС) оставил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, на пост претендуют тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунтц, наставник «Ростова» Валерий Карпин и бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Отмечается, что приоритетным вариантом является немец. Следом за ним идет Бердыев. Карпин выдвинул условие РФС: он готов совмещать работу в сборной и в клубе.

15 июля РФС назвал краткосрочную задачу, которая будет поставлена новому главному тренеру сборной — квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В долгосрочной перспективе специалист должен построить новую сборную, способную успешно выступить на Евро-2024.

На фоне неудачи на чемпионате Европы-2020 пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов. Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.