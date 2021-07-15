Стали известны требования к новому главному тренеру сборной России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков озвучил требования к новому главному тренеру национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Дюков назвал краткосрочную задачу, которая будет поставлена новому главному тренеру сборной — квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В долгосрочной перспективе РФС видит роль специалиста в том, чтобы построить новую сборную, способную успешно выступить на Евро-2024.

Ранее стало известно об итогах заседания исполнительного комитета РФС, где, в частности, выступление сборной России на Евро-2020 было признано неудовлетворительным. Бывшему тренеру команды Станиславу Черчесову выразили благодарность за его работу.

Также 15 июля сообщалось, что в РФС рассматривают вариант приглашения на пост главного тренера сборной Курбана Бердыева, который дважды становился чемпионом России, руководя казанским «Рубином». В ноябре 2020-го фамилия специалиста также озвучивалась как альтернатива Черчесову на фоне неудачи сборной России в Лиге наций.

Черчесов руководил сборной России с 2016 года. Специалист покинул пост после неудачного выступления команды на Евро-2020. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Черчесов отказался от неустойки, положенной ему за досрочный разрыв соглашения.