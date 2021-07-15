РФС дал оценку выступлению сборной России на Евро-2020

По итогам заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) выступление отечественных футболистов на Евро-2020 было оценено как неудовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС.

В РФС подчеркнули, что выражают благодарность бывшему главному тренеру команды Станиславу Черчесову. Президент союза Александр Дюков добавил, что специалиста запомнят за выступление сборной России на домашнем чемпионате мира, где отечественные футболисты добрались до четвертьфинала турнира.

Ранее 15 июля стало известно, что Черчесова на посту главного тренера национальной команды может сменить Курбан Бердыев, известный по работе в казанском «Рубине» и «Ростове». Также среди кандидатов на пост фигурируют и иностранные специалисты.

Сборная России на чемпионате Европы не сумела преодолеть групповой этап турнира. В своем последнем матче Евро-2020 россияне разгромно уступили Дании.