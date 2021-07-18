Семин порадовался поражению «Локомотива» в Суперкубке России

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на поражение клуба от «Зенита» в матче за Суперкубок России. Специалист оставил смайлик под постом в Instagram «Локомотива».

Семин оставил смеющийся смайлик в комментариях, чем вызвал неоднозначную реакцию болельщиков железнодорожников. Одни не разделяли эмоций экс-тренера клуба по поводу результата матча. Другие, напротив, — поддержали Семина. В одном из комментариев специалиста призвали вернуться на пост главного тренера клуба.

17 июля «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России, который проходил в Калининграде. Красно-зеленые в шестой раз в своей истории не сумели выиграть трофей, что является антирекордом Суперкубка. «Локомотив» получил право на участие в матче, выиграв Кубок России в сезоне-2020/2021. Зенит играл за Суперкубок на правах действующего чемпиона страны.

Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» в мае 2020-го. На его место пришел серб Марко Николич.