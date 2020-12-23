Семин допустил возвращение в «Локомотив» после ухода генерального директора

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об уходе из клуба Василия Кикнадзе. Слова специалиста приводит «Спорт день за днем».

Семин посчитал закономерным уход Кикнадзе. По мнению тренера, функционер «плохо делал свою работу». Семин допустил, что вернется в «Локомотив». «Позовут — тогда пойду», — добавил он.

Об уходе Кикнадзе стало известно ранее 23 декабря. Отмечалось, что функционер сообщил о том, что покидает свой пост, на совещании с сотрудниками клуба.

Семин покинул клуб в мае 2020-го. Специалист и клуб не стали продлевать соглашение. Вместо него «Локомотив» возглавил серб Марко Николич. Уход тренера вызвал недовольство фанатов железнодорожников.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали РПЛ.