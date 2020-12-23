Избавившийся от Семина гендиректор «Локомотива» покинет клуб

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в ближайшее время покинет клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Функционер объявил о своем решении в ходе планового совещания с сотрудниками. Ожидается, что о новом назначении станет известно в начале следующей недели.

Конфликт Кикнадзе с болельщиками начался после ухода Юрия Семина с поста главного тренера. Фанаты встали на сторону Семина. Оставшись недовольными решением руководства не продлевать контракт с тренером, они требовали отставки Кикнадзе.

Семин покинул клуб в мае 2020-го. Специалист и клуб не стали продлевать соглашение. Вместо него «Локомотив» возглавил серб Марко Николич.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали РПЛ.