Фанат назвал «быдлом» гендиректора «Локомотива» и получил ответ

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе жестко ответил на претензии со стороны болельщиков в ходе встречи с ними. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из фанатов назвал функционера «быдлом» и поинтересовался, почему клуб отказался продлевать соглашение с бывшим тренером Юрием Семиным. В ответ Кикнадзе заявил, что у болельщиков не получится вынудить его покинуть пост. Он также охарактеризовал призывы со стороны фанатов уйти в отставку «позором».

7 августа «Локомотив» проиграл в матче за Суперкубок России. Команда уступила трофей «Зениту».

Конфликт с болельщиками начался после ухода Семина. Специалист пользовался авторитетом со стороны фанатов. Недовольные решением руководства болельщики стали требовать отставки Кикнадзе.