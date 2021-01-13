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Юрий Семин нашел работу

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Юрий Семин
Юрий Семин
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин нашел работу: он станет тренером-консультантом в футбольном клубе «Красава». Об этом в своем Instagram сообщил основатель команды Евгений Савин.

По словам блогера и бывшего футболиста, специалист будет наблюдать за просмотрами, контрольными и официальными матчами. «Круто, что с таким опытом и бэкграундом у него осталось огромное желание помогать молодым», — написал Савин.

Савин объявил о создании «Красавы» в начале декабря. По задумке блогера, команда будет выступать в третьем по силе российском дивизионе — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Какой город и зону будет представлять команда, спортсмен не уточнил.

Семин покинул «Локомотив» в мае 2020-го. Клуб не стал продлевать с ним соглашение. Железнодорожников возглавил серб Марко Николич. Уход Семина вызвал недовольство фанатов.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992-го по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали РПЛ.

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