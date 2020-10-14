73-летний Семин высказался о появлении фото полуголой девушки в его Instagram

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о появлении фото полуголой девушки в его Instagram. Интервью с ним доступно на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Тренер заявил, что девушка в его профиле «необычно сложно появилась, но потом ее убрали». «Во-первых, она была в очень красивой футболке. А я не видел без футболки. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Взбудоражил всю страну? Бывает такое», — заметил 73-летний специалист.

Семин подчеркнул, что девушка купила футболку линии, которую он создал после ухода из «Локомотива». «Значит, очень хорошее качество», — заметил он.

Фото неизвестной девушки появилось в профиле Семина 17 сентября. На снимке она позировала в пиджаке на голое тело. В комментариях фанаты начали шутить о публикации тренера. Тогда Семин заявил, что не знает, откуда взялось это фото.

Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» 14 мая. Специалист работал с командой с 2016 года, а также с 1992-го по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали чемпионата страны.