Игрок «Локомотива» списал поражение в Суперкубке на нехватку поддержки фанатов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что команде не хватило поддержки со стороны болельщиков в концовке матча Суперкубка России против «Зенита». Его слова приводит РИА Новости.

Баринов пожаловался на это в ходе встречи с болельщиками клуба. Игрок «Локомотива» списал неудачу в матче на нехватку поддержки и убежден, что если бы трибуны «гнали команду вперед», результат был бы иным.

«Мы футболисты, а не руководство. Мы играем для вас, а слышим претензии в сторону руководства. Поймите, у нас сложный сезон», — заявил Баринов.

«Локомотив» уступил в матче за Суперкубок со счетом 1:2. Единственный мяч в составе «железнодорожников» забил Ведран Чорлука.

Конфликт руководства клуба и болельщиков начался после ухода тренера команды Юрия Семина. Специалист пользовался поддержкой со стороны фанатов и его уход вызвал критику в адрес генерального директора клуба Василия Кикнадзе.