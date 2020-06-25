Семин призвал сменить руководство в «Локомотиве»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин обрушился с критикой на нынешнего генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Пост доступен в Instagram-аккаунте специалиста.

Семин подчеркнул, что считает участие в дискуссии с Кикнадзе «ниже своего достоинства». «Спорить можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокий пост и приводит в команду своих старых приятелей», — заявил специалист.

Он призвал к смене спортивного руководства в клубе. По мнению Семина, Кикнадзе должен сам оставить пост. «Болельщики не хотят его видеть в "Локомотиве"», — добавил он.

Семин ушел из «Локомотива» 14 мая. Отставка специалиста вызвала негативную реакцию со стороны болельщиков, которые не видели спортивных причин в уходе тренера. Кикнадзе в ряде интервью, в свою очередь, говорил о игровых проблемах «Локомотива» при Семине.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 годы и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали РПЛ.

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