Фанаты «Локомотива» потребовали отставки руководства после ухода Семина

Объединение фанатов московского «Локомотива» United South раскритиковало руководство клуба за смену главного тренера. Заявление опубликовано на их официальном сайте.

Фанаты выразили недовольство уходом Юрия Семина и назначением главным тренером серба Марко Николича. Они назвали действия руководства позором и потребовали его отставки.

«Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории "Локомотива"», — написано в заявлении.

14 мая «Локомотив» объявил об уходе Семина с поста главного тренера. Клуб не намерен продлевать соглашение с российским специалистом, которое истекает 31 мая.

Семин — самый успешный тренер в истории «Локомотива». Он приходил в клуб четыре раза. Вместе с «Локомотивом» трижды выигрывал чемпионат страны, шесть раз приводил клуб к победе в Кубке России.

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