Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий спел на татарском языке в новом клипе клуба. Видео доступно на клубном YouTube-канале.

В ролике Слуцкий поочередно поет на английском и татарском, перечисляя фамилии игроков и сотрудников тренерского штаба «Рубина». В начале клипа обыгрывается появление главного тренера в программе «Вечерний Ургант», во время которого Слуцкий комплиментарно высказался о Казани. «Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и "Рубину", поэтому мы решили... выпустить новую песню и снять клип», — гласит подпись к видео.

Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги казанцы заняли четвертое место в турнирной таблице, пробившись в еврокубки. В следующем сезоне команда выступит в новом турнире — Лиге конференций УЕФА.

10 июля стало известно, что Слуцкий не получал предложения возглавить сборную России после увольнения Станислава Черчесова. До этого Слуцкого называли одним из кандидатов на освободившуюся должность. Слуцкий уже работал с национальной командой в 2015-2016 годах. Под его руководством сборная неудачно выступила на Евро-2016, не сумев выйти из группы.