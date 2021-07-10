Стало известно об отсутствии предложения Слуцкому возглавить сборную России

Главный тренер Рубина Леонид Слуцкий не получал предложения возглавить сборную России. Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем канале в Telegram.

Журналист отметил, что об отсутствии переговоров с Российским футбольным союзом (РФС) ему рассказал сам специалист. Слуцкий также предположил, что главным тренером национальной команды будет назначен иностранец.

8 июля стало известно об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Он и РФС пришли к обоюдному согласию о досрочном расторжении договора. Специалист руководил сборной России с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году и вылетела из группового этапа Евро-2021.

Слуцкий работал в сборной России до Черчесова. При нем команда завоевала путевку на Евро-2016, где не смогла выйти из группы.