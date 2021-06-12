Баку отказал в аккредитации на Евро комментатору Геничу

Азербайджанские организаторы чемпионата Европы по футболу отказали в аккредитации на турнир комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Генич заявил, что причиной стало его посещение Карабаха в 2009 году для участия в футбольном турнире между СНГ и Балтией. Он отметил, что изначально был аккредитован на Евро, однако затем ему пришло письмо, где говорилось о несоответствии проверки УЕФА. Журналист добавил, что письмо было отправлено с почты «Баку-2020».

Чемпионат Европы проходит в 11 городах. В Баку состоятся встречи группового этапа между Уэльсом и Швейцарией, Турцией и Уэльсом, Швейцарий и Турцией, а также четвертьфинальный матч турнира.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

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