Грузинский футболист «Рубина» перейдет в «Милан»

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия перейдет в итальянский «Милан». Об этом в субботу, 24 июля, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, содействие в переходе 20-летнего спортсмена оказал бывший защитник «Милана», а ныне мэр Тбилиси Кахабер Каладзе. Сумма грядущего трансфера не уточняется.

По ходу прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованность в услугах Кварацхелии проявляли мюнхенская «Бавария», «Милан», а также другой итальянский гранд — туринский «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает грузинского полузащитника в 18 миллионов евро.

В конце мая отец игрока Бадри Кварацхелия пообещал соотечественникам забрать сына из России. Кварацхелия-старший заверил, что сын со стопроцентной вероятностью покинет «Рубин» летом.

Кварацхелия перешел в «Рубин» летом 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел за казанцев 23 матча, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. Кроме того, на счету хавбека восемь матчей и три гола в составе сборной Грузии.