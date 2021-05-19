Отец грузинского игрока РПЛ пообещал соотечественникам увезти сына из России

Бадри Кварацхелия, отец грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, выступающего за казанский «Рубин», пообещал соотечественникам забрать сына из России. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Sportall.

Кварацхелия-старший заверил, что его сын со стопроцентной уверенностью покинет Российскую-премьер лигу (РПЛ) этим летом. По его мнению, футболист контактирует с несколькими командами по поводу нового контракта. «Он сам примет решение о том, где хочет играть. Я хочу сказать грузинам, что мой сын не останется в России», — подытожил отец игрока.

По ходу сезона-2020/2021 РПЛ Кварацхелией интересовались мюнхенская «Бавария», а также туринский «Ювентус» и «Милан». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Кварацхелия перешел в «Рубин» летом 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за казанскую команду 24 матча, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач. Кроме того, на счету хавбека восемь матчей и три гола в состав сборной Грузии.