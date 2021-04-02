Футболистом РПЛ заинтересовалась «Бавария»

Мюнхенская «Бавария» заинтересовалась полузащитником «Рубина» и сборной Грузии Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает Express.de.

По информации издания, агент игрока Мамука Джугели верит в успех возможной сделки. Финансовые детали не уточняются.

В марте появилась информация, что Кварацхелией интересуются «Ювентус» и «Милан». В конце декабря прошлого года футболист заявил, что не собирается долго играть в России.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Хавбек забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, 20-летний игрок отметился тремя голами в восьми матчах в составе сборной Грузии.