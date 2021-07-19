«Спартак» узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Бенфикой» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Результаты жеребьевки доступны на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи пройдут 3-4 и 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 2 августа. Проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы.

24 мая «Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим тренером «Бенфики» Руем Виторией, назначив его новым главным тренером. Соглашение с португальцем рассчитано на два года.

«Спартак» в завершившемся сезоне занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Победителем РПЛ стал петербургский «Зенит», напрямую попавший в групповой раунд главного европейского турнира.