Спутница Федуна попросила бывшего гендиректора «Спартака» забрать его «сына»

Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поздравила с днем рождения бывшего генерального директора Шамиля Газизова, которому 18 июля исполнилось 53 года. Она написала поздравление в Telegram-канале.

Она пошутила над Газизовым, заявив, что теперь знает, в чем кроются причины отсталости отечественного футбола.

«Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека — с днем рождения! Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы — теперь я точно знаю в чем причины отсталости отечественного футбола. Также отдельное "Спасибо" за бесценные знания о специфике региональной работы клубов. Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту», — написала она.

Также Салихова в поздравлении попросила Газизова забрать «сына», намекнув на полузащитника Остона Урунова. «И, пожалуйста, поскорее заберите своего "сына" из "Спартака" — он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!» — пошутила Салихова.

Салихова не пробыла в составе совета директоров «Спартака» и месяца. Спутница владельца клуба заняла должность 3 мая, а о ее уходе стало известно 21 мая.