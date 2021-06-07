Спутница Федуна вспомнила о желании купить самого дорогого футболиста мира

Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вспомнила о желании приобрести для москвичей форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, с таким предложением она обращалась к боссу красно-белых, когда французу было 16 лет и он выступал за «Монако». Однако Федун отказал ей из-за дороговизны игрока, который тогда стоил около 60 миллионов евро.

Сейчас 22-летний Мбаппе играет за парижский ПСЖ. Портал Transfermarkt.de считает его самым дорогим футболистом мира и оценивает его стоимость в 160 миллионов евро. В составе сборной Франции нападающий в 2018 году стал чемпионом мира.

21 мая стало известно о выходе Салиховой из совета директоров «Спартака». Эту должность она занимала меньше трех недель.