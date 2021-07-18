Футболист «Спартака» отметился голом пяткой

Нападающий сборной России и «Спартака» Александр Соболев отметился голом пяткой в матче Кубка Матч Премьер в ворота «Химок». Видео доступно в Instagram-аккаунте «Матч ТВ».

24-летний форвард замкнул передачу после рикошета от ног полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Гол Соболева стал уже третьим в ворота подмосковного клуба. Кроме Соболева в составе «Спартака» отличились Самуэль Жиго и Джордан Ларссон.

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Соболев лидирует в споре бомбардиров предсезонного турнира. На счету форварда уже три гола в рамках Кубка Матч Премьер.

Соболев сыграл на Евро-2020 в составе сборной России. В минувшем сезоне в составе «Спартака» россиянин забил 15 голов в 24 матчах во всех турнирах. Форвард присоединился к красно-белым в январе 2020-го.