«Спартак» обыграл аутсайдера РПЛ

Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте забил полузащитник Роман Зобнин.

Во время матча болельщики «Спартака» выступили против игроков команды. Фанаты вывесили баннеры с критикой футболистов на стадионе.

По итогам четырех туров «Спартак» занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Урал» является аутсайдером чемпионата, занимая предпоследнее, 15-е место. В следующем туре москвичи на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», а «Урал» примет столичное «Динамо». Оба матча пройдут 21 августа.