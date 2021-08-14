Фанаты «Спартака» выступили против игроков команды

Болельщики «Спартака» выступили против игроков команды во время матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фанаты вывесили баннеры с критикой футболистов на стадионе «Открытие Арена». «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в "телеге" его восхвалять», «Пока вся команда слушала выкрики, Александр Ломовицкий, Айртон и Николай Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — написано на них.

На момент написания заметки счет во встрече 1:0. На 27-й минуте голом отличился полузащитник Роман Зобнин.

12 августа группа ветеранов московского «Спартака» обратилась к президенту компании «Лукойл» Вагиту Алекперову с открытым письмом. Спортсмены посчитали, что владелец «Спартака» и акционер «Лукойла» Леонид Федун «позорит многолетнюю историю клуба, а также вызывает негодование болельщиков наряду с насмешками и издевательствами чужих». По их мнению, Федун впустую тратит деньги компании, проводя бездумную трансферную политику и почти каждый сезон меняя главного тренера.

По итогам трех туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место. Клуб уже вылетел из Лиги чемпионов.