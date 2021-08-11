«Бенфика» после победы над «Спартаком» переименовала Twitter в честь украинца

Португальский футбольный клуб «Бенфика» переименовал англоязычную версию клубного аккаунта в Twitter в честь украинского форварда команды Романа Яремчука. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сейчас аккаунт вместо SL Benfica называется SL Benficachuk. Это произошло после дебюта украинца в составе команды, который случился 10 августа в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака».

Яремчук в игре с красно-белыми вышел на замену на 65-й минуте и в концовке встречи поучаствовал в забитом мяче. Форвард сборной Украины нанес удар по воротам, который заблокировал Георгий Джикия. Мяч от ноги россиянина отлетел в его партнера по команде Самюэля Жиго, а затем оказался в сетке.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Бенфики». Первый матч команд прошел в Москве 4 августа и закончился победой португальцев с тем же счетом. В итоге «Спартак» завершил выступление в Лиге чемпионов.