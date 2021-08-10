«Бенфика» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч

Лиссабонская «Бенфика» и московский «Спартак» назвали стартовые составы на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча пройдет в Португалии и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч прошел в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы.