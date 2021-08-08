Спутница Федуна закрыла канал в Telegram после ультиматума фанатов «Спартака»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, закрыла свой канал в Telegram. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Она отметила, что у нее пропала необходимость в этом мессенджере. «Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду», — заявила Салихова..

Ранее в воскресенье, 8 августа, объединение фанатов московского «Спартака» Supporters Group поставило ультиматум Федуну и совету директоров клуба. Болельщики требовали уничтожения канала Салиховой в Telegram. В противном случае, они обещали перейти к активным действиям.

5 августа «Спартак» покинул спортивный директор Дмитрий Попов. После этого он завел канал в Telegram где начал выкладывать скрины личной переписки, компрометирующей Салихову. Спутница Федуна отвечала функционеру на своем канале. Попов обещал прекратить загрузку материалов в случае удаления канала Салиховой.

