Главный тренер «Спартака» объяснил поражение от новичка РПЛ

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил поражение от новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижнего Новгорода». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Витория считает, что его футболистам не хватило «спокойствия и вдохновения». Он также признал, что вокруг клуба воцарилась ненормальная ситуация, которая, однако, не влияет на саму команду. «Игроки — люди, а не машины. Сперва не хватило концентрации, после этого перехватили инициативу и взяли игру под контроль», — заявил португалец.

Ранее 7 августа «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» при родных трибунах со счетом 1:2. Красно-белые пропустили два мяча уже к 16-й минуте матча.

В среду 4 августа красно-белые уступили «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:2. Следующий матч пройдет 10 августа.