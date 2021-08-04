Спортивный директор «Спартака» написал заявление об уходе

Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов написал заявление об уходе из команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Менеджер заявил, что причиной послужили разногласия с руководством красно-белых в вопросах трансферной политики. Он добавил, что нынешний состав «Спартака» формируется при участии бывшего главного тренера Доменико Тедеско, хотя команда выстраивает новую игру. «При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», — подытожил Попов.

Попов стал спортивным директором «Спартака» в ноябре 2020 года. В качестве игрока он выступал за команду с 1989 по 1993 год.

Ранее 4 августа «Спартак» проиграл лиссабонской «Бенфике» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч прошел в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Ответная встреча пройдет в Португалии 10 августа.