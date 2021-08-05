Федун назвал «не мужским поступком» уход Попова из «Спартака»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал заявление спортивного директора Дмитрия Попова о желании покинуть клуб. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним», — заявил Федун.

Ранее Попов написал заявление об уходе из команды. Его менеджер заявил, что причиной послужили разногласия с руководством в вопросах трансферной политики и формирование состава при участии бывшего главного тренера Доменико Тедеско. «При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», — подытожил Попов.

Попов стал спортивным директором «Спартака» в ноябре 2020 года. В качестве игрока он выступал за команду с 1989 по 1993 год.