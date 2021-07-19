Владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал главную проблему российского футбола. Его слова приводит РБК.

Функционер посчитал, что руководители клубов стремятся реализовать собственные амбиции, а не зарабатывать деньги или выдерживать определенные финансовые показатели. «Футбол не является коммерческим проектом. Он является в какой-то степени социальным проектом. Отсюда и возникают все проблемы, которых масса», — добавил он.

В завершившемся сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Команда сыграет с португальской «Бенфикой» в третьем раунде квалификации главного европейского турнира.

14 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал причины неудач сборной России по футболу. Политик посчитал, что футбол не интересен российским детям, поэтому необходимо популяризировать этот вид спорта.