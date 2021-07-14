Жириновский назвал причины неудач сборной России по футболу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире в Instagram назвал причины неудач сборной России по футболу.

Жириновский посчитал, что футбол не интересен российским детям, поэтому необходимо популяризировать этот вид спорта. «Мы северная страна, а в футбол южные играют: Бразилия, Аргентина, Португалия и Греция иногда. Нужна подготовка — не играют во дворах мальчишки», — заявил политик.

На прошедшем чемпионате Европы сборная России заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф. Из-за неудовлетворительных результатов главный тренер Станислав Черчесов лишился должности, имя его преемника на посту главного тренера пока не названо.

Ранее 13 июля стало известно, что Российский футбольный союз захотел провести масштабную реформу Российской Премьер-лиги. Среди нововведений — разделение 16 команд лиги на четыре корзины по четыре клуба, внутри которых каждый будет играть с каждым по два раза.

