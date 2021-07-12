Кремль отказался уделять особое внимание футболу в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по поводу развития футбола в стране. Об этом сообщает Regnum.

Один из журналистов на встрече с пресс-секретарем российского лидера задал вопрос о том, «повернутся ли в сторону футбола кремлевские башни». Песков заверил, что в Кремле не намерены уделять особое внимание данному виду спорта в стране.

«Никакие башни поворота в сторону футбола совершать не будут. Этим делом должны заниматься профессионалы», — заверил журналистов Песков. Он также подчеркнул, что президент страны Владимир Путин многое делает для развития спорта в стране — в том числе и детского и любительского.

8 июля стало известно, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Специалист возглавлял команду с 2016 года. Под его началом российские футболисты пробились в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. На Евро-2020 команда Черчесова не сумела преодолеть групповой этап.