«Спартак» проиграл новичку РПЛ при родных трибунах

Московский «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Красно-белые пропустили два безответных мяча уже к 16-й минуте матча. У гостей отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. За пять минут до конца основного времени матча Эсекьель Понсе сократил отставание в счете, воспользовавшись передачей Алекса Крала.

Москвичи уступили новичку лиги при родных трибунах. На счету красно-белых лишь одна победа в трех матчах российского чемпионата.

«Нижний Новгород» возглавляет бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. Он присоединился к команде после того, как она завоевала путевку в РПЛ.