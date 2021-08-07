В сети появились лучшие моменты матча «Зенита» и «Краснодара»

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео лучших моментов опубликовано в YouTube-канале «Матч ТВ».

Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 3:2. Дубль в составе «Зенита» оформил иранский нападающий Сердар Азмун, еще один гол забил Александр Ерохин. У «быков» отличились Джон Кордоба и Урош Спайич.

«Зенит» продлил победную серию на старте нового сезона до трех матчей. На счету подопечных Семака девять очков.

«Краснодар» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе «быков» одна победа при двух поражениях.

«Зенит» является действующим чемпионом страны.