Футболист «Локомотива» забил дальним ударом и спас команду от поражения

Московский «Локомотив» ушел от поражения в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» благодаря голу в исполнении Виталия Лисаковича. Видео доступно в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Вот это мощно 💥💥💥



Лисакович круто приложился к мячу и спас «Локо» от первого поражения в сезоне 💪 pic.twitter.com/O5sS6VkBLm — Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021

В добавленное к первому тайму время москвичи нарушили правила в своей штрафной. Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов за нарушение получил вторую желтую карточку и покинул поле. Пенальти в ворота железнодорожников реализовал Олег Иванов.

На второй тайм футболисты «Локомотива» вышли играть в меньшинстве. Однако им удалось сравнять счет: на 73-й минуте матча форвард команды Лисакович поразил ворота «Уфы» дальним ударом. Гол спас его команду от поражения.

Лисакович выступает за москвичей с лета 2020-го. Ранее форвард также привлекается к играм за сборную Белоруссии.