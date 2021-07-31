Гол Смолова помог «Локомотиву» обыграть ЦСКА в московском дерби

«Локомотив» на выезде одержал волевую победу над ЦСКА в московском дерби в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 31 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 18-й минуте хозяев вывел вперед Кристиян Бистрович, но Федор Смолов через четыре минуты восстановил равенство. В середине второго тайма победный мяч забил полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов.

Победа позволила «Локомотиву» набрать шесть очков, команда находится на втором месте в турнирной таблице. ЦСКА с тремя очками находится на восьмой позиции.

«Локомотив» в следующем туре 6 августа на выезде сыграет с «Уфой». ЦСКА двумя днями позже на чужом поле встретится с «Динамо».