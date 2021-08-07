«Спартак» захотел сыграть на Красной площади

Московский футбольный клуб «Спартак» захотел провести матч на Красной площади. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

Он отметил, что возможность такого мероприятия рассматривается. Кулемин также добавил, что подобная встреча станет кульминацией празднования столетия клуба, однако впереди много организационной работы.

В 2022 году «Спартак» празднует столетие клуба. Команда была основана 18 апреля 1922 года.

«Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР. Кроме того, клуб десять раз выигрывал первенство России, что является рекордом. В прошлом сезоне красно-белые заняли второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).