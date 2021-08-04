Тренер «Бенфики» высмеял игру «Спартака» и сравнил ее с гандболом

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезуш сравнил игру московского «Спартака» с гандболом. Его слова приводит Sport24.

«"Спартак" в некоторых моментах играл в гандбол — в их ворота могли назначить несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче был ВАР», — заявил Жезуш. Он посчитал, что его команда могла обыграть соперника со счетом 5:0, добавив, что его подопечные показали качественный футбол.

4 августа «Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч прошел в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. На 50-й минуте голом отличился полузащитник Рафа Силва. На 73-й минуте преимущество команды увеличил защитник Жилберто Жуниор.

Ответный матч пройдет в Португалии 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы.