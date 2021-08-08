Фанаты «Спартака» потребовали от Федуна уничтожить Telegram-канал его спутницы

Объединение фанатов московского «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров команды и лично к владельцу клуба Леониду Федуну. Текст обращения опубликован в Telegram-канале организации.

Болельщики потребовали от функционера уничтожить канал в Telegram его спутницы Заремы Салиховой, а также «прекратить трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со "Спартаком"».

Фанаты также призвали перекрыть вмешательство посторонних людей в жизнь команды и политику клуба, а также потребовали обеспечить футболистам и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления в сезоне.

Ситуация в «Спартаке» обострилась 5 августа после ухода из команды спортивного директора Дмитрия Попова. Функционер создал канал в Telegram и начал выкладывать фрагменты личной переписки с Салиховой, входившей ранее в совет директоров, где та допускает компрометирующие высказывания в адрес футболистов и тренеров красно-белых.

Условием для прекращения публикаций Попов называет удаление канала спутницы Федуна в Telegram. Салихова этого не делает и продолжает отвечать там на выпады бывшего спортивного директора «Спартака».