Карпин задумался об уходе из «Ростова» после первой игры РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин задумался об уходе с аналогичного поста в «Ростове» после первой игры Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Карпин заявил журналистам, его цитирует ТАСС.

«С [Станиславом] Черчесовым не общался, общался с [Леонидом] Слуцким, с которым обсудили сложности работы при совмещении. Стало ли после ухода проще? Да, физически... В большей степени уход из "Ростова" — это мое решение. Оно сложилось после первой игры, мы начали разговаривать об этом. Никто никого не просил остаться, появилась идея, ее нужно обдумать, а потом уже принять решение», — объяснил Карпин.

Как сообщает «Спорт Экспресс», Карпин провел встречу с игроками «Спартака» сразу после завершения матча 3-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2). На встрече, которая прошла на стадионе московского клуба, присутствовали Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

Ранее 7 августа «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» при родных трибунах со счетом 1:2. Красно-белые пропустили два мяча уже к 16-й минуте матча.

Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября. Россияне дома сыграют с Хорватией в поединке квалификации ЧМ-2022. Затем 4 сентября команда на выезде встретится с Кипром, а через три дня на своем поле примет Мальту.

