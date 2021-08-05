Стало известно о нежелании Марио Фернандеса играть за сборную России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отказался от выступления за сборную России в ближайших матчах. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что футболисту звонил новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин, который поинтересовался мнением защитника о карьере в сборной. Тот заявил о нежелании играть за Россию на международном уровне.

Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября. Россияне дома сыграют с Хорватией в поединке квалификации ЧМ-2022. Затем 4 сентября команда на выезде встретится с Кипром, а через три дня на своем поле примет Мальту.

9 июля 30-летний защитник сообщил о возможном завершении карьеры в сборной России. Фернандес также заявил, что планирует завершить карьеру в 33 года. Игрок провел в национальной команде 32 матча, в которых забил пять мячей.