Фернандес вернулся к тренировкам в составе сборной России

Защитник сборной России Марио Фернандес возобновил тренировки в составе национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

30-летний игрок обороны вернулся в общую группу. Он готовится вместе с командой к матчу третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Дании. Встреча пройдет 21 июня.

Фернандес получил травму в матче второго тура с Финляндией. Защитник покинул поле на носилках после неудачного падения в штрафной соперника. Как выяснилось позже, у Фернандеса диагностировали ушиб мягких тканей спины. Травмы позвоночника выявлено не было.

Сборная России потерпела одно поражение и одержала одну победу в рамках чемпионата Европы. Перед заключительным туром группового этапа она занимает второе место в квартете B.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля.