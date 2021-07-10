Губерниев отреагировал на возможный уход Марио Фернандеса из сборной России

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный уход защитника ЦСКА Марио Фернандеса из сборной России. Об этом сообщает Sport24.

По мнению журналиста, такое развитие событий не станет катастрофой для национальной команды, однако потеря будет ощутимой, так как это сильнейший футболист на своей позиции. «Так что надеемся, что будет еще играть, если его уровень игры будет соответствовать уровню российской сборной», — добавил Губерниев.

Комментатор также назвал сборную России средней командой. Он отметил, что пока не знает, кем можно заменить в составе Фернандеса.

30-летний защитник сообщил о возможном завершении карьеры в сборной России в пятницу, 9 июля. Футболист также заявил, что планирует завершить карьеру в 33 года. Игрок провел в национальной команде 32 матча, в которых забил пять мячей.